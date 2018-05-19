المنتخبات الأوفر حظاً للفوز بكأس العالم 2018

أجرى عشاق "Football Manager 2018" من قناة "GoldenFM" تجربة توقعوا خلالها المنتخب الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس العالم 2018، وذلك بعد 500 عملية محاكاة للمونديال المقبل.

واستناداً إلى نتائج التجربة، فإن المنتخب الفرنسي أبرز المرشحين للتتويج بالمونديال الروسي، إذ فاز بالبطولة 118 مرة، متبوعا ببلجيكا (77 مرة)، ثم البرازيل وإسبانيا (61 مرة لكل منهما)، بينما حافظ منتخب ألمانيا على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية 37 مرة.

وكانت وصيفة النسخة الماضية الأرجنتين، التي يقودها ليونيل ميسي، الأسوأ حظا بين جميع المنتخبات، إذ خسرت النهائي 59 مرة.

أما المنتخب الروسي مستضيف مونديال 2018، فقد فاز بالبطولة 6 مرات، وخسر النهائي 12 مرة، وحصل على المركز الثالث 13 مرة، وأنهى البطولة في المركز الرابع 16 مرة.