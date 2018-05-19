«الثقة» أساس تشكيلة المنتخب الفرنسي

أعلن مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان أول من أمس تشكيلته النهائية لمونديال روسيا 2018، وضمت فلوريان توفان (مرسيليا) ونبيل فقير (ليون).

فيما غاب ديميتري باييت الذي تعرض للإصابة الأربعاء الماضي خلال نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وخرج باييت من الشوط الأول لنهائي المسابقة القارية الذي خسره فريقه مرسيليا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بسبب إصابة عضلية، ما دفع ديشان إلى إبقائه خارج التشكيلة تخوفاً من عدم تعافيه بالكامل من الآن وحتى بداية كأس العالم المقررة بين 14 يونيو و15 يوليو.

وكشف ديشان خلال إعلانه تشكيلة الـ23 لاعباً على شاشة «تي اف 1»، أن «ديميتري باييت كان مرشحاً قوياً ليكون ضمن الفريق. خاض نصف الساعة الأول (من نهائي يوروبا ليغ)، لكن الإصابة تفاقمت، وفترة التعافي لهذا النوع من الإصابات تبلغ ثلاثة أسابيع. وبما أنها إصابة عضلية، فهناك احتمال الانتكاس مجدداً».

ومرة أخرى، غاب مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة عن التشكيلة، كما كانت الحال منذ أواخر 2015 وقضية ابتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا على خلفية الشريط الجنسي، وتصريحاته التي اتهم فيها اللاعب الجزائري الأصل ديشان بـ «العنصرية» في قضية استبعاده عن المنتخب.

وعلق ديشان على استبعاد بنزيمة، بالقول «بخصوص كريم بنزيمة، كنت أعلم بأنكم ستسألوني. مر عامان (منذ قضية الابتزاز) وأنا لا أثق سوى بالأشخاص الذين استحقوا ثقتي بهم. أنا أضع المجموعة فوق كل اعتبار».

ورغم الإصابة التي لاحقتهما هذا الموسم، قرر ديشان ضم المدافعين بنجامان مندي (مانشستر سيتي الإنجليزي) وجبريل سيديبيه (موناكو) إلى تشكيلة الـ23 لاعباً، فيما فضل لاعب وسط اشبيلية ستيفن نزونزي على لاعب سان جرمان ادريان رابيو الذي اكتفى بأن يكون ضمن التشكيلة الاحتياطية المكونة من 11 لاعباً في حال إصابة أحد اللاعبين الـ 23.

وقال ديشان بشأن مندي «بالطبع ثمة مخاطرة» باستدعاء لاعب خضع لعملية جراحية في سبتمبر، ولم يعاود اللعب سوى في أواخر أبريل.

أضاف «بنجامان يخرج من إصابة طويلة وخطرة، إلا أنه تعافى. لكن ثمة حقيقة ثابتة لكل اللاعبين الآخرين، وله أيضاً، وهي أن التشكيلة الوحيدة التي ستكون ذات أهمية هي تشكيلة 4 يونيو»، في إشارة إلى الموعد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الدولي (فيفا) للمنتخبات لحسم تشكيلتها المؤلفة من 23 لاعباً.

وتستعد فرنسا للنهائيات بثلاث مباريات ودية ضد أيرلندا (28 مايو في سان دوني) وإيطاليا (1 يونيو في نيس) والولايات المتحدة (9 يونيو في ديسين-شاربيو)، قبل السفر إلى روسيا حيث تلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب استراليا والبيرو والدنمارك.