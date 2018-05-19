نوير ضمن تشكيلة بايرن بعد غياب 8 أشهر

تلقت آمال الحارس الألماني مانويل نوير بالمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال روسيا 2018، دفعة إيجابية الجمعة، مع إدراج ناديه بايرن ميونيخ اسمه ضمن تشكيلة نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم ضد اينتراخت فرانكفورت اليوم، للمرة الأولى منذ غيابه بسبب الإصابة قبل ثمانية أشهر.

ولم يخض نوير (32 عاماً) أي مباراة منذ سبتمبر الماضي، بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب كسر في القدم اليسرى، ولم يتمكن من معاودة التمارين تدريجياً سوى في الشهر الماضي.

وعلى رغم أن المرجح هو أن يكون نوير احتياطياً في مباراة الغد لسفن أورليخ الذي حل بدلاً منه لمعظم فترات الموسم، إلا أن تواجده على مقاعد الاحتياط يشكل محطة إيجابية لقائد المنتخب الساعي لاستعادة جاهزيته الكاملة قبل انطلاق المونديال في 14 يونيو المقبل.

وهذا الأسبوع، استدعى مدرب المنتخب يواكيم لوف نوير ضمن تشكيلة أولية من 27 لاعباً استعداداً لنهائيات كأس العالم، حيث ستدافع بلاده عن لقبها في مونديال 2014، مشيراً إلى أنه سيمنح الحارس «فرصة».

ويأمل نوير في أن يكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب ألمانيا الذي يخوض مباراتين وديتين ضد النمسا في كلاغنفورت في 2 يونيو، والسعودية في ليفركوزن في 8 منه، قبل التوجه إلى روسيا لبدء حملة الدفاع عن لقبه.

وتشارك ألمانيا في المجموعة السادسة إلى جانب المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.