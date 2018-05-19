مرسيليا أمام الفرصة الأخيرة للحاق بدوري الأبطال

يخوض مرسيليا لقاء الفرصة الأخيرة للحاق بركب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الموسم المقبل لتعويض خسارته نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، عندما يخوض غمار المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة في الدوري الفرنسي التي تقام اليوم.

ويستضيف مرسيليا الرابع أميان المتواضع، في غياب نجم الوسط الدولي ديميتري باييت للإصابة، ويدخل النادي الجنوبي المباراة وهو يحتاج إلى الفوز، وانتظار تعثر ليون صاحب المركز الثالث أمام ضيفه نيس السادس لانتزاع بطاقة التأهل المباشر للأبطال.

ويحتل ليون المركز الثالث برصيد 75 نقطة، مقابل 74 لمرسيليا.

وتقام مباريات المرحلة اليوم، فيلتقي أيضاً كاين مع باريس سان جرمان، ديجون مع انجيه، متز مع بوردو، نانت مع ستراسبورغ، رين مع مونبلييه، سانت اتيان مع ليل وتولوز مع غانغان.