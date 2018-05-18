بالفيديو.. صلاح يؤكد جاهزيته لـ الريال

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأنه جاهز للقاء ريال مدريد الإسباني، المرتقب، يوم السبت 26 مايو الجاري، وذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحصة تدريبية خلال المعسكر الحالي، الذي يجريه "الريدز"، بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، في مدينة مارابيا الإسبانية، استعداد لمواجهة حامل لقب التشامبيونز ليغ، ريال مدريد، في العاصمة الأوكرانية كييف.