رونالدو جاهز لـ فياريال وليفربول

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الهداف التاريخي للفريق الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن "زيزو": "رونالدو جاهز بنسبة 120% لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وسيكون متاحا للمباراة ضد فياريال غداً في الدوري الإسباني، هو في حالة جيدة، ويتدرب بشكل طبيعي".

أما عن إمكانية مشاركة الويلزي غاريث بيل في نهائي "التشامبيونز ليغ"، قال المدرب الفرنسي "هل يمتلك بيل حظوظا للعب في كييف؟ حول تشكيلة الفريق لن أقول شيئا".

وكان رونالدو قد تعرض لإصابة في كاحله في مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة في السادس من مايو الماضي (2-2)، ما أثار القلق بإمكانية غياب "الدون" عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في العاصمة الأوكرانية كييف، في الـ 26 من الشهر الحالي، وسيجمع ريال مدريد بنادي ليفربول الإنجليزي.

وتبدو فرص مشاركة بيل في هذه المباراة كبيرة، فبعد تراجع أدائه مع بداية الموسم الحالي بسبب الإصابات المتكررة، استعاد الهداف التاريخي لمنتخب ويلز مستواه المعهود في الفترة الأخيرة، وسجل هدفين في آخر مباراة لفريقه ريال مدريد ضد سلتا فيغو الأسبوع الماضي، واختير أفضل لاعب في المباراة.