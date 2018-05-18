غوارديولا مدرباً لمان سيتي حتى 2021

أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم تجديد عقد بيب غوارديولا المدير الفني للفريق ل3 مواسم أخرى. وكان غوارديولا قد انضم إلى نادي مانشستر سيتي في صيف 2016.

وقد أكد الآن على التزامه مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2021.

وشهد هذا الموسم إحراز السيتيزنز بطولة الدوري الإنجليزي وكأس كاراباو لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مع تحقيق رقم قياسي. وأضحى السيتي أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من إحراز 100 نقطة في البطولة، وذلك بعدما أحرز الفوز على فريق ساوثامبتون بنتيجة 1-0 يوم الأحد الماضي.

وأثناء العمل على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي تمكن رجال غوارديولا من تحطيم عدد من الأرقام القياسية الأخرى، حيث تمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز في 18 مباراة متتالية، فيما بلغ عدد الانتصارات الإجمالي 32 فوزاً، أما فارق الأهداف فقد بلغ 79+، لينال بذلك إشادة الكثير من المتابعين بفضل الأسلوب المميز الذي كان الفريق يتميز به. كما كان السيتزنز الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة، وأكبر عدد من التمريرات في مباراة واحدة (1015) تمريرة، وأكبر فارق نقاط عن الأبطال السابقين (19 نقطة).

وبعدما تمكن من إحراز لقبي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو في ثاني موسم له مع الفريق، يتطلع غوارديولا الآن لمواصلة النجاح على المستويين المحلي والأوروبي لثلاث سنوات قادمة.

وصرح خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي: «نحن سعداء للوصول إلى اتفاق مع غوارديولا لتجديد عقده مع النادي حتى 2021. وخلال الموسمين اللذين أمضاهما بيب معنا تمكن من ترسيخ روح التفوق لدى لاعبي الفريق، وساهم في ارتقاء مستواهم داخل الملعب وخارجه.

ومن خلال ذلك، فإنه يجسد الشغف والالتزام اللذين يتميز بهما الجميع في النادي». وأضاف: «أتطلع في الوقت الحالي لمواصلة هذا التأثير الذي يتركه على الفريق في سبيل تلبية طموحاتنا المشتركة خلال المواسم القادمة».