أتلتيكو مدريد..عريس أوروبا

أعرب الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عن سعادته البالغة بتتويج فريقه ببطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه 3 -0 على أولمبيك مارسيليا الفرنسي في نهائي المسابقة القارية أول من أمس، لينهي بذلك سوء الحظ الذي لازمه في السنوات الأخيرة، وحرمه من التتويج بالألقاب الكبرى.

سجل غريزمان الهدفين الأول والثاني لأتلتيكو في الدقيقتين 21 و49، بعدما وضع الكرة بـ«دم بارد»، على حد وصفه، في المرمى، ليتم اختياره أفضل لاعب في المباراة النهائية.

تعد هذه هي البطولة الأولى التي يتوج بها غريزمان بعدما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 مع أتلتيكو أمام جاره اللدود ريال مدريد، وكذلك نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) مع المنتخب الفرنسي.