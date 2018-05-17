محمد صلاح يحصل على تكريم استثنائي في بريطانيا

لم يكتف النجم المصري محمد صلاح بنيل جائزتي رابطتي اللاعبين المحترفين والنقاد لأفضل لاعب في إنجلترا، بل إن أهدافه الـ32 في الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم، قادته لعرض حذائه في المتحف البريطاني بجانب آثار مصر القديمة.

ودخل صلاح تاريخ الدوري الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول بعدما أصبح أول لاعب يسجل 32 هدفا في موسم من 38 مرحلة، ليكسب بذلك حق عرض حذائه بين أرقى مجموعة تحف خاصة بمصر القديمة خارج بلاد الفراعنة.

وتبرعت شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، الراعية لصلاح، بزوج الأحذية للاحتفال بنيله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورأى مسؤول القسم المخصص لآثار مصر القديمة في المتحف البريطاني نيل سبسنر أن هذه الخطوة تجمع بين عراقة مصر وحداثتها، مضيفا "الحذاء يحكي قصة أيقونة مصرية حديثة، تتألق في المملكة المتحدة وتتمتع بتأثير عالمي حقيقي".

ولم ينته الموسم بالنسبة لصلاح الذي سجل 44 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، إذ يسافر مع "الحمر" إلى العاصمة الأوكرانية كييف من أجل مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال المقرر في 26 مايو الحالي.

وأطلق المتحف البريطاني في 2016 مشروع مصر الحديثة لتعزيز مجموعته من المواد المعاصرة من مصر الحديثة.