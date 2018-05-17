مارادونا رئيساً لنادي دينامو برست البيلاروسي

أعلن نادي دينامو برست البيلاروسي أن أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا سيصبح رئيساً لمجلس إدارته وسيكون المسؤول الأول عن كرة القدم في النادي.

ووصل مارادونا إلى اتفاق ودي مع نادي الفجيرة في وقت سابق لفسخ تعاقده معه بعد أن أخفق في قيادته للتأهل المباشر إلى دوري الدرجة الأولى، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه الجديد في بيلاروسيا عقب انتهاء مونديال 2018.

وقال ماتياس مورلا، محامي اللاعب الأرجنتيني السابق، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أنا سعيد بالتوصّل لاتفاق مع دينامو برست البيلاروسي لتولي دييغو مارادونا رئاسة النادي ومسؤولية إدارة كرة القدم هناك، هو تحدٍّ جديد سيخوضه مارادونا كما دأب أن يفعل طوال حياته».

ويحتل دينامو برست المركز الثامن في بطولة الدوري المحلي في بيلاروسيا، ولم يسبق له الفوز بلقب هذه المسابقة عبر تاريخه.