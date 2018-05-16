عقد رعاية يفرض كاهيل على المنتخب الأسترالي

استبعد بيرت فان مارفيك مدرب استراليا المهاجم المتألق جيمي مكلارين من تشكيلة مبدئية للمونديال في الوقت الذي ثار فيه جدل حول سبب اختيار المهاجم المخضرم تيم كاهيل. ويعتقد بعض المشجعين أن المصالح التجارية كانت لها الأفضلية على الأداء في اختيار كاهيل (38 عاما) على حساب مكلارين.

ورغم أن كاهيل لم يلعب أكثر من ساعة تقريبا خلال الشهور الستة المنصرمة منذ انضمامه لفريق ميلوول بدوري الثانية الإنجليزي إلا أنه احتفظ بمكانه في المنتخب ليعزز آماله في المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة.

ورفض فان مارفيك أن يضمن له مكانا في التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا إلا أن حملة ترويجية ينظمها الاتحاد الأسترالي وتحمل اسم الراعي الرسمي للمنتخب شركة (كالتكس استراليا) تشير إلى أنه سيستمر في التشكيلة.