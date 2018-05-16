مانشيني يدرس استدعاء بالوتيلي

كشف روبرتو مانشيني خلال تقديمه أمس، كمدرب جديد للمنتخب الإيطالي، أنه سيستدعي مهاجم نيس الفرنسي ماريو بالوتيلي الى التشكيلة مجدداً، بعد أن غاب عنها منذ مونديال جنوب أفريقيا عام 2014.

وأشار مانشيني من مركز التمارين الخاص بالاتحاد الإيطالي في كوفريتشيانو، بالقرب من فلورنسا، إلى أنه «من المؤكد أننا سنتحدث معه وسنستدعيه. إنه لاعب نرغب برؤيته بالمستوى الذي كان عليه في كأس أوروبا (2012 حين ساهم بقيادة إيطاليا إلى النهائي)».

وسبق لمانشيني أن أشرف على «سوبر ماريو» حين كانا معاً في انتر ميلان ثم في مانشستر سيتي. ورأى ابن الثالثة والخمسين، أن «إيطاليا تملك لاعبين جيدين ولطالما كان الأمر كذلك». وواصل «من الواضح أننا مررنا بفترات كانت تعج بالمواهب الفنية المثيرة للإعجاب. لكننا نملك الآن أيضا لاعبين جيدين. ربما شبان بعض الشيء، يحتاجون إلى المزيد من الوقت، لكني أعتقد أنه باستطاعتنا تشكيل منتخب ممتاز».

إعادة بناء

وسيكون مانشيني أمام التحدي الصعب لإعادة بناء المنتخب وتحضيره للمشاركة في كأس أوروبا 2020، في أعقاب فشله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، في سقوط أدخل كرة القدم الإيطالية في أزمة عميقة.

وفي مؤتمره الصحافي الأول، رفض مانشيني الذي قاد مانشستر سيتي إلى لقب الدوري الممتاز عام 2012، للمرة الأولى بعد انتظار دام 44 عاما، التطرق إلى أسماء معينة باستثناء بالوتيلي الذي استعاد في نيس شيئا من مستواه السابق في الموسمين الأخيرين.

وسئل مانشيني عن الحارس والقائد جانلويجي بوفون (40 عاما) الذي يعقد غداً مؤتمراً صحافياً سيعلن فيه على الأرجح عن اعتزاله اللعب، فرفض التحدث عن أسطورة يوفنتوس الذي عاد عن اعتزاله الدولي بطلب من المدرب المؤقت لويجي دي بياجيو.

وانتقل مانشيني للحديث عن «المرحلة الصعبة» التي يمر فيها المنتخب الوطني، لكنه أكد رغبته «بقيادة إيطاليا إلى حيث تستحق: على قمة العالم وعلى قمة أوروبا».