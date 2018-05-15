إصابة 20 شخصاً خلال مقابلة تليفزيونية مع إنيستا

أصيب ما يقرب من 20 شخصا بجروح طفيفة إثر تحطم أحد المدرجات الخشبية التي تم وضعها بشكل مؤقت في ملعب بمدينة برشلونة الإسبانية اليوم الأربعاء لتصوير مقابلة تليفزيونية مع قائد الفريق اندريس انيستا.

ووقع الحادث في الوقت الذي كان يجري فيه المذيع الإسباني ريستو رولدان مقابلة مع لاعب برشلونة المخضرم لصالح برنامج "تشيستر" الذي يعرض على إحدى قنوات التليفزيون الإسباني.

وهرعت فرق الطوارئ لتقديم العون للجماهير التي حضرت المقابلة والبالغ عددهم 18 شخصاً، تم نقل 12 شخصا منهم إلى المراكز الطبية لعلاج بعد أن أصيبوا بجراح طفيفة.

وذكرت مصادر داخل مجلس مدينة برشلونة أن هناك طفلين من بين المصابين.

وتم وضع المدرج الخشبي تحت إشراف الشركة المنتجة للبرنامج داخل ملعب ستاليا ببرشلونة، الذي تم إغلاقه بعد الحادث.

وفتحت الشرطة الكتالونية تحقيقا لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث.

ويقدم ريستو رولدان برنامجا جماهيريا ذي شعبية كبيرة في إسبانيا يستضيف فيه شخصيات شهيرة.

وكان نجم البرنامج اليوم اندريس انيستا الذي أعلن الأسبوع الماضي رحيله عن برشلونة بعد مسيرة طويلة قضاها بين جدران هذا النادي.

ويخوض انيستا هذا الصيف بطولة كأس العالم الأخيرة له مع المنتخب الإسباني، الذي قاده في 2010 إلى التتويج بلقب المونديال بعدما سجل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام هولندا.

وقال رولدان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احتراما للمصابين قمت بإزالة جميع الإعلانات التي وضعتها في تسجيل اليوم، أهم شيء هو أن يتعافوا في أقرب وقت ممكن، أرسل لهم ولأسرهم عناقا حارا".

وأضاف: "نشكر قوات الأمن والفرق الطبية ورجال الإطفاء في برشلونة لتقديم يد العون في الحال للمصابين".