ميسي أفضل لاعب في الـ "توب فايف" الأوروبي

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية قائمة أفضل 100 لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى (توب فايف) في أوروبا للموسم الجاري، حيث تصدر القائمة نجم برشلونة ليونيل ميسي متقدما على دافيد سيلفا وباولو ديبالا.

واعتمدت الدراسة، التي نشرت اليوم الاثنين، معيار لعب 1880 دقيقة كشرط لخول القائمة ماعدا لاعبي الدوري الألماني (1400د).

وتصدر لاعب برشلونة ليونيل ميسي القائمة، متقدماً على ديفيد سيلفا وباولو ديبالبا، وتمكن ستة لاعبين من مانشستر سيتي من التواجد في المراكز العشرة الأولى، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإسباني، سيرجيو أجويرو، الذي حل رابعا وكيفين دي بروين صاحب المركز الثامن.

من جهته، جاء محمد صلاح، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز الانجليزي، في المركز السادس.

يذكر ان لاعب باريس سان جيرمان نيمار لم يرد اسمه في القائمة كونه لم يلعب سوى 1797 دقيقة فقط.

وحتى تأتي المقارنة موضوعية وموثوق فيها، فإن مجموعة البحث اعتمدت خيارات منهجية في المقارنة، حيث أجرت الدراسة على مرحلتين رئيسيتين، الاولى هي تحديد اللقطات الفنية التي قام بها اللاعبون، والتي ساهمت في تحقيق الفوز لفرقهم، والثانية تتعلق بقياس القوة العامة للاعب، وتأثيره في المجموعة.