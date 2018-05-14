«مو» يُهدي ليفربول بطاقة «الأبطال» في يوم الحذاء الذهبي

تسلم المصري محمد صلاح «مو» نجم الدوري الإنجليزي، ونادي ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي، كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بصحبة ابنته مكة وزوجته بحضور جماهير ليفربول، وقام مسؤولو رابطة الاتحاد الإنجليزي ، بتسليم اللاعب جائزة الحذاء الذهبي عقب مباراة الفريق أمس أمام برايتون التي انتهت بفوز الريدز 4 - 0 أحرز خلالها صلاح هدفه الـ32، ليتوج ملكًا على عرش لاعبي الدوري الدوري الإنجليزي موسم 2017 - 2018. ودخل صلاح مباراة الأمس على ملعب أنفيلد رود برصيد 31 هدفاً.

ويعد الرقم القياسي المطلق 34 هدفاً، ويتشاركه شيرر (نيوكاسل 1993-1994) وآندي كول (مانشستر يونايتد 1993-1994)، إلا أن الموسم كان يتألف في حينه من 42 مباراة بدلاً من 38 حالياً.

بات صلاح أول لاعب يهز شباك 17 فريقاً مختلفاً في موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز. ورفع صلاح غلته من الأهداف إلى 44 هدفاً في 51 مباراة في مختلف المسابقات.

وكان النجم المصري حصد جائزة إضافية في موسمه الأول الاستثنائي مع ناديه، باختياره لاعب العام من قبل رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي رابع جائزة أفضل لاعب ينالها خلال أسابيع.