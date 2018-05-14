سيتي يخطف النقطة رقم 100 في اللحظة الأخيرة

وصل مانشيستر سيتي إلى 100 نقطة بعد أن فاز على مضيفه ساوثهامبتون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر آخر مباراة في الدوري الإنجليزي للموسم، والذي اختتم أمس.

وجاء هدف الفوز في الوقت القاتل عبر البرازيلي غابريال ليصل القمر السماوي إلى إنجاز تاريخي، بعد أن حقق أيضاً فوزه الثاني والثلاثين في البطولة كونه أكثر فريق يحقق انتصارات في موسم واحد للدوري الإنجليزي.

وهبط سوانسي من الدوري الإنجليزي «البريمرليغ» عقب سبعة مواسم قضاها عند هذا الموسم بخسارته 2-1 أمام ستوك سيتي عقب خسارته 2-1 أمام ستوك سيتي الذي هبط من قبل لدوري الدرجة الثانية.

واحتاج الفريق الويلزي للتفوق بفارق 10 أهداف عن ساوثهامبتون ليدفع بالأخير نحو الهبوط وهو ما شكل احتمالاً من غير الممكن حدوثه. تقدم سوانسي عن طريق لاعب الوسط اندي كينج وهو ما قاد لهتافات متفائلة من قبل الجماهير صاحبة الأرض تقول «نريد 10 أهداف».

لكن ومع حلول نهاية الشوط الأول، كان سوانسي الذي لم يحقق الانتصار في آخر 13 مباراة خارج ملعبه متراجعاً بهدفي السنغالي بادو نداي وبيتر كراوتش مع إضاعة شيردان شاكيري لركلة جزاء. ومن المتوقع أن يرحل البرتغالي كارلوس كارفاليو مدرب سوانسي وذلك عقب خمسة أشهر من تعيينه.

32

توج محمد صلاح مهاجم ليفربول موسمه المذهل بالتسجيل في مرمى برايتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4 - 0 أمس، ليرفع رصيده إلى 32 هدفاً وهو رقم قياسي في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهز المهاجم المصري البالغ عمره 25 عاماً الشباك في الدقيقة 26 ليتفوق على الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه لويس سواريز والان شيرر وكريستيانو رونالدو.

وبات صلاح (25 عاماً) أفضل هداف في 38 مرحلة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك في موسمه الأول مع «الحمر». وتفوق صلاح بفارق هدفين على كين، وبات هذا الثنائي أول من يسجل 30 هدفاً على الأقل في موسم واحد منذ 1993-1994 (اندي كول 34 والن شيرر 31).

ودخل صلاح المباراة برصيد 31 هدفاً متساوياً مع شيرر (بلاكبيرن روفرز موسم 1995-1996)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد 2007-2008)، والأوروغوياني لويس سواريز (ليفربول 2013-2014).

واحتاج الدولي المصري إلى 26 دقيقة لتسجيل هدفه الـ 32 والانفراد بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم من 38 مرحلة.

إثارة

وعلى ملعب ويمبلي، أنهى توتنهام الدوري محتلاً المركز الثالث بفوزه الصعب على ضيفه ليستر سيتي 5 - 4. وسجل أهداف توتنهام هاري كين (هدفين) في الدقيقتين السابعة و76 وإيريك لاميلا (هدفين) في الدقيقتين 49 و60 وكريستيان فوتشس، لاعب ليستر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.

فيما سجل أهداف ليستر سيتي جيمي فاردي (هدفين) في الدقيقتين الرابعة و73 ورياض محرز في الدقيقة 16 وكيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 47. ورفع توتنهام رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثالث، وضمن اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 47 نقطة في المركز التاسع.

خسارة

وتأكدت مشاركة فريق تشيلسي في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، رغم الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 0 - 3. وسجل أهداف نيوكاسل دوايت جايل في الدقيقة 23 وأيوزي بيريز (هدفين) في الدقيقتين 59 و63.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 70 نقطة في المركز الخامس ورفع نيوكاسل رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف أمام كريستال بالاس وبورنموث صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.

وداع

وعلى ملعب جالفارم ستاديوم، انتزع أرسنال فوزاً صعباً من مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدف نظيف سجله بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 38.

ورفع أرسنال رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس،وتوقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب أولد ترافورد، انتزع مانشستر يونايتد فوزاً صعباً من ضيفه واتفورد بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 34. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد واتفورد عند 41 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفاز كريستال بالاس على ويست بروميتش بهدفين نظيفين سجلهما ويلفريد زاها وباتريك فان انهولت في الدقيقتين 70 و78. ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد ويست بروميتش عند 31 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وقلب فريق بورنموث تأخره بهدف أمام مضيفه بيرنلي إلى فوز 2 - 1.

وتقدم بيرنلي بهدف سجله كريس وود في الدقيقة 39 وتعادل جوشوا كينج في الدقيقة 74 لبورنموث قبل أن يسجل كاليوم ويلسون هدف الفوز لبورنموث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. ورفع بورنموث رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد بيرنلي عند 54 نقطة في المركز السابع، ليضمن المشاركة في الدور المؤهل للدوري الأوروبي.

وفاز ويستهام على إيفرتون 3 - 1. وسجل أهداف ويستهام مانولو لانزيني (هدفين) في الدقيقتين 39 و82 وماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة 63، فيما سجل هدف إيفرتون الوحيد بابي عمر نياسي في الدقيقة 74. ورفع ويستهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد إيفرتون عند 49 نقطة في المركز الثامن.

34

يعد الرقم القياسي المطلق لهدافي الدوري الإنجليزي 34 هدفاً، ويتشاركه شيرر (نيوكاسل 1993-1994) وأندي كول (مانشستر يونايتد 1993-1994)، إلا أن الموسم كان يتألف في حينه من 42 مباراة بدلاً من 38 حالياً.