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انشيلوتي على أعتاب تدريب نابولي

المصدر:
  • د. ب. أ
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ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن كارلو انشيلوتي دخل في مفاوضات مع نادي نابولي لتدريب وصيف الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل.

ومن المتوقع رحيل ماوريسيو ساري عن تدريب نابولي في نهاية الموسم بعد خلافات مع رئيس النادي اوريليو دي لاورينتيس.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" اليوم الأحد أن دي لاورينتيس أجرى عدة اتصالات هاتفية مع انشيلوتي وأنهما من المقرر أن يلتقيا في 21 مايو الجاري.

وسيتواجد انشيلوتي المدرب السابق لإنتر ميلان وبايرن ميونخ وريال مدريد في ميلانو في 21 مايو لحضور مباراة اعتزال اندريا بيرلو.

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