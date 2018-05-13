محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ

نال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم المقدمة من رابطة البريمييرليغ.

وتألق الفرعون صلاح بشكل لافت في موسمه الأول مع الريدز مسجلا 31 هدفا في 35 مباراة شارك فيها بالدوري، و43 هدفا من أصل 50 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المسابقات.

وتفوق صلاح في التصويت، الذي أجري على الإنترنت، على جميع المرشحين الآخرين للجائزة، وهم ديفيد دي خيا لاعب مانشستر يونايتد، وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير، وجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي، وكيفن دي بروين ورحيم ستيرلينع لاعبا مانشستر سيتي.

وعن حصوله على الجائزة، قال صلاح: "أنا سعيد للغاية، إن الفوز بهذه الجائزة شرف كبير، كان في ذهني دائما العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز كي أثبت نفسي".

وأصبح صلاح بذلك ثالث لاعب من ليفربول يحصل على هذه الجائزة بعد المهاجمين مايكل أوين والأوروغوياني لويس سواريز.

وحصد صلاح العديد من الجوائز مع الريدز في الموسم الحالي، أبرزها جائزتا رابطتي اللاعبين المحترفين والكتاب الإنجليزية لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بالإضافة للاعب الموسم في ليفربول.