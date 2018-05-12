المدربون الأكثر والأقل أجراً في مونديال روسيا

نشرت مجلة "أونز مونديال" الفرنسية عبر حسابها على تويتر قائمة بأفضل خمسة مدربين أجراً وأخرى بأقل المدربين أجراً والحاضرين جميعهم في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وقد تصدر قائمة المدربين الأكبر أجراً مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف بأجر قدره 3.8 مليون يورو، يأتي بعده مدرب البرازيل "تيتي" بأجر 3.4 مليون يورو، يليه ديدييه ديشان بـ 3.4 مليون يورو، فمدرب منتخب اسبانيا جولين لوبيتيغي بـ 2.9 مليون يورو، وأخيراً مدرب منتخب روسيا ستانيسلاف شيرشيسوف بمرتب قدره 2.5 مليون يورو.

أما قائمة المدربين الموندياليين الأقل أجراً فتصدرها مدرب السنيغال سيسي بمرتب قدره 200 ألف يورو، يتفوق عليه مدرب المنتخب البولندي ناوالكا بـ 268 ألف يورو، فمدرب منتخب صربيا رادوفان كورسيتش بـ 298 ألف يورو ومدرب كوستاريكا راميريز بـ 348 ألفاً، وأخيرا مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول بـ 348 ألف يورو.