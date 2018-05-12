هبوط تاريخي و مفاجأة مدوية في الدوري الألماني

هبط فريق هامبورج رسيماً إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، رغم فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، "السبت"، في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني "بوندسليغا".

وكان هامبورج هو الفريق الوحيد الذي لم يهبط من البوندسليغا منذ تأسيس بطولة الدوري الألماني بنظامها الحالي وتوقفت المباراة في الوقت بدل الضائع بسبب اعمال شغب من الجماهير ولكن هبوط هامبورج تكد بعد فوز فولفسبورج على كولون 4 / 1.

ويلتقي فولفسبورج مع هولستين كيل، المنافس بالدرجة الثانية، في ملحق الصعود والهبوط في محاولة للبقاء في البوندسليغا.

مفاجأة مدوية

وانتزع فريق هوفنهايم مقعدا مؤهلا للعب في دوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل بفوزه 3 / 1 على بوروسيا دورتموند، الذي أنهى الموسم في المركز الرابع لتتاكد مشاركته في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تفوق على باير ليفركوزن بفارق الأهداف.