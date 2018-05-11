نوير جاهز لنهائي كأس ألمانيا والمونديال

أعرب يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن الحارس مانويل نوير قد ينضم لقائمة فريقه في نهائي كأس ألمانيا الاسبوع المقبل بجانب انضمامه للقائمة الأولية للمنتخب الألماني في مونديال روسيا.

ولم يخض الحارس الألماني أية مباريات منذ سبتمبر الماضي عندما خضع لعملية جراحية في القدم.

وتأجلت عودة نوير للملاعب عدة مرات، مما أثار الشكوك حول مصيره من المشاركة مع منتخب الماكينات في كأس العالم خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

وأكد هاينكس أن نوير سيغيب عن مباراة الأخيرة للفريق في الدوري الألماني (بوندسليجا) أمام شتوتجارت غدا السبت، لكن من المتوقع أن يتواجد في تشكيل المباراة النهائية لكأس ألمانيا أمام اينتراخت فرانكورت في 19 مايو.

وينطلق المعسكر التدريبي لمنتخب ألمانيا في غضون أيام قليلة وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية للمونديال الاسبوع المقبل.

وقال هاينكس أشعر بتفاؤل شديد بأن مانويل نوير سيشارك في معسكر منتخب ألمانيا".

وأضاف "سنعرف الاسبوع المقبل مصيره من معسكر برلين، ولكن بناء على ما شاهدته اليوم، واثق من أنه سيكون أحد الخيارات".

المباراة الودية أمام النمسا في الثاني من يونيو المقبل قد تمثل الفرصة الأخيرة لنوير، حيث يعلن المدرب يواخيم لوف عن قائمته النهائية بعدها بيومين.