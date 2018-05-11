ماذا قال زيدان عن انتقال نيمار الى ريال مدريد ؟

اعتبر المدرب الفرنسي لريال مدريد الاسباني زين الدين زيدان انه من "الطبيعي الحديث" عن احتمال انتقال نجم باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل نيمار الى النادي الملكي، مشيرا الى ان هذه الشائعات لن تؤثر على استعداد فريقه لنهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي "لسنا منشغلين، من الطبيعي الحديث عن ذلك، ما يقال في الخارج لن يمنعنا من الاستعداد" للمباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا ضد ليفربول الانكليزي في 26 ايار/مايو الحالي في كييف.

ولدى سؤاله بخصوص تأكيد شائعات المفاوضات الجارية مع نيمار، رد زيدان: "لا أعرف، لا أعتقد، لان ما يهمنا الان هو ما نقوم به في الوقت الحالي".

واضاف "لا أتدخل في ذلك، يجب أن ننهي الموسم جيدا، والباقي سنتحدث عنه فيما بعد".

ورداً على سؤال حول "الانسجام" بين نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو في حال التعاقد مع النجم البرازيل، اعتبر زيدان أن "اللاعبين الجيدين سينسجمون دائما".

ولم يخف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أبدا حلمه بالتعاقد مع نيمار، وتنشر الصحف الاسبانية يوميا شائعات عن إمكانية انتقال نجم باريس سان جرمان الذي لعب سابقا لمدة أربعة مواسم مع الغريم التقليدي برشلونة (2013-2017).