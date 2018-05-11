(فيفا) يرصد 25 مليار دولار لإصلاح مونديال الأندية

ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع سبعة أندية كبرى من بينها ريال مدريد ومانشستر يونايتد عرضاً قيمته 25 مليار دولار مقدم من مستثمرين لتجديد بطولة كأس العالم للأندية ودوري عالمي جديد للمنتخبات.

وفقاً لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز». وذكرت الصحيفة أن الفيفا وجه الدعوة لمسؤولي أندية الريال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان للحضور للمقر الرئيسي بسويسرا يوم الأربعاء لمناقشة هذه القضية المثيرة للجدل.

ونقلت عن فيفا:«سمح لنا اجتماع اليوم مراقبة رغبة حقيقية من أجل إصلاح شامل لبطولة كأس العالم للأندية وتطوير نموذج جديد للبطولة من شأنه أن يفيد مجتمع كرة القدم في جميع أنحاء العالم».

وكشف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن العرض، الذي لم يعلن عن أسماء المستثمرين، لمجلس الاتحاد الدولي للعبة قبل شهرين. ويزعم أن المستثمرين جاهزون لضخ 25 مليار دولار كحد أقصى للبطولتين خلال الفترة من 2021 و2033.