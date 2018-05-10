محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول للمرة السابعة هذا الموسم

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول لكرة القدم، حصد الجوائز خلال مسيرته مع الفريق الانجليزي هذا الموسم، بعدما توج اليوم الخميس بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أبريل الماضي.

فاز صلاح بالجائزة للمرة السابعة هذا الموسم، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق الشهر الماضي، الذي شهد تسجيله ستة أهداف، وساهم خلاله في تأهل ليفربول للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما، ليتصدر تصويت لاعب الشهر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الانجليزي.

نقل موقع ليفربول الإلكتروني عن صلاح قوله "سعيد للفوز بالجائزة مرة أخرى، لا أتذكر على وجه الدقة الأهداف التي سجلتها في الشهر الماضي، لكنني دائما أسعد بمساعدة الفريق وتسجيل الأهداف".

أضاف صلاح (الملقب بالفرعون المصري) "أستمتع بكرة القدم هنا، اللاعبون في ليفربول يمتلكون المواصفات اللازمة، نتعاون مع بعضنا البعض، واشعر بالسعادة بما نقدمه".

تطرق صلاح للحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في 26 مايو بالعاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة للقاء الفريق الأخير بالدوري الانجليزي أمام برايتون يوم الأحد القادم، الذي سيحسم صراع المنافسة على التأهل للمسابقة القارية في الموسم المقبل.

قال صلاح "مازالت هناك مباراتان كبيرتان، إنني متحمس للغاية بخوض آخر مباريات الموسم يوم الأحد، بالإضافة لنهائي دوري الأبطال، الجميع متحمس في المدينة وكذلك نحن".

يسعى ليفربول، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي حاليا، بفارق نقطتين أمام تشيلسي، صاحب المركز الخامس، للفوز على برايتون لحجز بطاقة التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى التي ستقام في نفس التوقيت بين تشيلسي ومضيفه نيوكاسل يونايتد.

يذكر أن محمد صلاح يعتبر المرشح الأوفر حظا للتتويج بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم في ليفربول، كما يتنافس أيضا للحصول على جائزة هداف الموسم مع الفريق، خلال الحفل الذي سيقيمه النادي في وقت لاحق اليوم على ملعب (آنفيلد)، كما سيتسلم اليوم جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من قبل رابطة النقاد البريطانية في العاصمة البريطانية لندن.