ليفربول يرشح نجماً أرجنتينياً لخلافة صلاح

بدأت إدارة نادي ليفربول بالبحث عن بديل يغطي الفراغ الكبير الذي سيخلفه هداف الفريق هذا الموسم محمد صلاح، بعد أن تناوات تقارير احتمال رحيل النجم المصري، عن صفوف الفريق الإنجليزي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المدير الفني لنادي ليفربول الألماني، يورغن كلوب، رشح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، المتألق في صفوف يوفنتوس الإيطالي، لخلافة صلاح، معتبرا إياه الخيار الأمثل لشغل مركز النجم المصري بعد رحيله.

وتأتي هذه التقارير بعد الأنباء المتكررة بقرب انتقال النجم المصري للفريق الملكي نهاية الموسم الجاري بصفقة قد تصل قيمتها إلى 180 مليون يورو، وراتب سنوي يقدر بـ 25 مليون يورو.