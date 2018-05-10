جريزمان يشعل حرباً بين برشلونة وأتلتيكو

دخل ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان في حرب مفتوحة خلال الأيام الأخيرة بسبب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي يقترب في كل يوم من الانضمام إلى صفوف البارسا، في الوقت الذي أعرب فيه النادي المدريدي الذي ينتمي إليه اللاعب عن استيائه من تصرفات برشلونة.

وفجر رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الاثنين الماضي مفاجأة مدوية دشنت الصراع بين الناديين الكبيرين عندما اعترف بأنه تواصل مع وكيل أعمال جريزمان. وقال رئيس برشلونة: «في أكتوبر تقابلت مع ممثله».

وأثارت هذه التصريحات غضب المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ميغيل أنخيل خيل مارين، الذي أصدر بياناً شديد اللهجة قال فيه: «نحن مستاؤون من تصرفات برشلونة».

وأكدت مصادر أن برشلونة أبلغ أتلتيكو مدريد برغبته في دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ 100 مليون يورو (118 مليون دولار).