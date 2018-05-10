برشلونة يقسو على فياريال وميسي يقترب من الحذاء الذهبي

واصل نجم كرة القدم الأرجنتين ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفا جديدا ليقود فريقه برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير 5 / 1 على فياريال اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة والثلاثين في المسابقة.

وعزز برشلونة رصيده في صدارة جدول المسابقة حيث رفع رصيده إلى 90 نقطة علما بأنه حسم لقب المسابقة مبكرا فيما تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز السادس علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر خمس مباريات.

وأوقف برشلونة الانطلاقة الناجحة لفياريال في الآونة الأخيرة وألحق به الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية لفريق الغواصات الصفراء.

وحسم برشلونة المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها البرازيليان فيليب كوتينيو وباولينيو جونيور وميسي في الدقائق 11 و16 و45.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل نيكولا سانسوني هدفا لفياريال في الدقيقة 54 ولكن برشلونة رد بهدفين سجلهما الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقتين 87 والثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع ميسي رصيده إلى 34 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم واقترب خطوة كبيرة من جائزة الحذاء الذهبي حيث يتصدر قائمة أفضل الهدافين في بطولات الدوري المحلية بأوروبا بفارق ثلاثة أهداف أمام المصري محمد صلاح الذي سجل 31 هدفا حتى الآن لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكانت الفرصة الأولى في المباراة من نصيب ميسي عندما تلاعب بدفاع فياريال على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بيسراه في اتجاه الزاوية البعيدة ولكنها مرت خارج القائم الأيمن مباشرة في الدقيقة السابعة.

ولكن المحاولة التالية مباشرة كانت حاسمة حيث سجل منها البرازيلي فيليب كوتينيو هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 11.

وجاء الهدف إثر اختراق رائع من عثمان ديمبلي لدفاع فياريال وتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى سيرخيو أسينخو لترتد الكرة إلى كوتينيو الذي لم يجد أي صعوبة في متابعتها إلى داخل المرمى قبل أن يلحق الحارس بالكرة.

وحاول فياريال الرد سريعا وتسجيل هدف التعادل وأنهى بابلو فورنالس هجمة سريعة للفريق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة لتخرج الكرة إلى ركنية لم تستغل.

وجاء الرد قاسيا من برشلونة حيث سجل البرازيلي الآخر باولينيو جونيور الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

وسجل برشلونة الهدف إثر هجمة منظمة سريعة مرر منها أندريس إنييستا الكرة بينية إلى لوكاس ديني المندفع داخل منطقة الجزاء ليضرب مصيدة التسلل ويتقدم حتى وجد الحارس أمامه حيث مرر الكرة إلى زميله باولينيو الخالي تماما من الرقابة ليضع الأخير الكرة داخل المرمى الخالي من حارسه.

وضاعف الهدف الثاني من ثقة وحماس برشلونة الذي اندفع لاعبوه في الهجوم بحثا عن مزيد من الأهداف وسط سيطرة شبه تامة على مجريات اللعب.

وانتفض فياريال في الربع ساعة الأخير من هذا الشوط وحاول تعديل النتيجة لكن محاولاته الهجومية لم تشكل خطورة حقيقية على المرمى الكتالوني.

وفي المقابل، استغل برشلونة هجمة مرتدة سريعة وكاد يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 40 لكن الكرة انزلقت مع على قدم ميسي وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى.

ورد فياريال بهجمة سريعة منظمة انتهت بتسديدة من خاومي كوستا تصدى لها الحارس. وسدد فورنالس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس برشلونة.

ونال فيكتور رويز إنذارا في الدقيقة 44 للخشونة مع ميسي.

وبدد ميسي آمال فياريال تماما في المباراة بعدما سجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 45.

وجاء الهدف إثر هجمة منظمة مرر منها ميسي الكرة إلى إنييستا الذي أعادها إليه بتمريرة عالية حيث استقبل ميسي المنفرد بالحارس الكرة أمام المرمى بلمسة سحرية بيسراه وضع بها الكرة في المرمى بعيدا عن متناول للحارس لينهي الشوط لصالح برشلونة بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، لعب نيكولا سانسوني بدلا من دينيس تشيرشيف في صفوف فياريال في محاولة لتنشيط وتدعيم هجوم الفريق.

وبالفعل، تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني وشكل كل منهما بعض الخطورة على مرمى الآخر.

وأثمرت محاولات فياريال هدفا في الدقيقة 54 إثر هجمة منظمة وتسديدة من فورنالس ارتطمت بزميله البديل سانسوني داخل منطقة الجزاء لتغيير اتجاهها وتسكن المرمى على يمين حارس برشلونة. وحاول ياسبر عبثا إقناع الحكم باحتسابها لمسة يد على سانسوني.

توالت محاولات الفريقين في الدقائق التالية ودفع إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 61 بدلا من إنييستا.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، استغل البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش هجمة سريعة منظمة لبرشلونة وتقدم في الناحية اليمنى حتى وصل داخل منطقة الجزاء دون مضايقة كبيرة من الدفاع ومرر الكرة إلى زميله ديمبلي المندفع أمام المرمى فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع انطلق ديمبلي بالكرة وسط ملاحقة غير مجدية من دفاع فياريال ثم سدد الكرة في المرمى لحظة تقدم الحارس ليكون الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة لينتهي اللقاء بالفوز الكبير للفريق الكتالوني.