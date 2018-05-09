ريال مدريد حدد رقم قميص محمد صلاح

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد حدد رقم قميص لاعب ليفربول، محمد صلاح، في ظل تصميم النادي الملكي على خطف النجم المصري في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال الصحفي الإسباني، إدواردو إندا، ضمن برنامج تلفزيوني شهير، إن محمد صلاح سيحمل الرقم 11 في حال انتقاله إلى ريال مدريد، ليحل مكان الويلزي غاريث بيل، الذي يحمل الرقم نفسه حاليا في صفوف النادي الملكي.

وعلى ما يبدو، فإن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، على استعداد لعمل كل ما يمكن عمله من أجل الظفر بخدمات صلاح، الذي سيكلف انتقاله للنادي 200 مليون يورو، وفق ما قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وذكرت تقارير عدة في الآونة الأخيرة أن الويلزي بيل هو اللاعب الذي سيتم الاستغناء عنه في ريال مدريد الصيف المقبل، لإفساح المجال لضم صلاح القادم من ليفربول.

ولفت صلاح الأنظار بعد تألقه مع ليفربول هذا الموسم، بعد انتقاله من روما الإيطالي الصيف الماضي، إذ سجل 43 هدفا خلال 50 مباراة، وقاد الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد الإسباني ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.