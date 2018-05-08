مانشستر يونايتد يُضحي بلاعبين لضم غريزمان

أوضحت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد قد يُضحي بلاعبين في الفريق، من أجل جلب النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى "مسرح الأحلام"، في ظل توقعات باحتدام المنافسة على نجم أتلتيكو، الذي يرغب برشلونة في ضمه أيضا.

وذكر موقع جريدة "إكسبريس" أن اهتمام فريق أتلتيكو مدريد، بضم نجمي مانشستر يونايتد أندير هيريرا وأنتوني مارسيال، قد يفتح الطريق أمام قدوم نجم فريق العاصمة المدريدية أنطوان غريزمان إلى "الشياطين الحمر"، الذي يتربص بالدولي الفرنسي منذ مدة طويلة.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، يرغب في تعزيز كتيبة الفريق بغريزمان، الذي يُقدم مستوى رائعا هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد، وأضاف أن فريق "الشياطين الحمر" قد يبيع متوسط ميدان النادي هيريرا (30 مليون يورو) والمهاجم الفرنسي مارسيال (50 مليون يورو)، من أجل تمويل صفقة غريزمان في فترة الانتقالات الصيفية.

في المقابل، أكد موقع "EL Gol Digital" أن أتلتيكو مدريد يرغب بشدة في الاستفادة من خدمات متوسط الميدان الإسباني أندير هيريرا، الذي لازم دكة بدلاء مانشستر يونايتد كثيرا في هذا الموسم، فيما يبدو يوفنتوس الإيطالي قريبا من خطف المهاجم أنتوني مارسيال.

هذا، واعترف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتيمو برغبة النادي الكتالوني في ضم غريزمان إلى الفريق الإسباني العملاق، كما أن مهاجم "البلوغرانا" لويس سواريز رحب بقدوم أنطوان غريزمان إلى الفريق، مؤكدا أنه لاعب من الطراز العالمي.

جدير بالذكر أن أنطوان غريزمان (27 عاما) سجل في هذا الموسم 27 هدفا في جميع المسابقات الكروية، وتبلغ قيمة شرطه الجزائي 100 مليون يورو، وهو مبلغ في متناول الفريق الكتالوني، الذي يطمح إلى استقدام لاعبين جدد، من أجل الوقوف على منصة التتويج الأوروبية في الموسم القادم.