لماذا رفض زيدان الحديث عن محمد صلاح؟

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الثلاثاء، أن جميع لاعبي فريقه سيكونون في جاهزية بدنية كاملة قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الجاري، بمن فيهم نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده اليوم: "جميعهم سيصلون إلى المباراة في حالة جيدة، كريستيانو وإيسكو وكارفاخال، كريستيانو هو الأكثر إثارة للقلق لأنه تعرض لتوه للإصابة (التواء في الكاحل)، ولكنه يتقدم بشكل جيد، إنه يسير بشكل طبيعي، إيسكو بحالة جيدة وكارفاخال أمامه بعض الوقت، حالته البدنية جيدة".

وأضاف: "سيكونون جميعاً في المباراة النهائية، أنا من أقول لك هذا، بنسبة 150%".

وأشار زيدان إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها نادي ليفربول الإنجليزي، منافس النادي "الملكي" في نهائي دوري الأبطال الذي سيقام في العاصمة الأوكرانية كييف.

واختتم قائلاً: "نعرف ما لديهم، يملكون القليل من كل شيء، بدنياً وفنياً وعامل السرعة أيضاً، إنه فريق إنجليزي ويجيد الدفاع والصراع، يعرفون كيف يقومون بهذا، لا يزال هناك وقت طويل ولن أقول أكثر من هذا، صلاح لاعب كبير ولكنه ليس في فريقي".