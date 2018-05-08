انييستا إلى فيسل كوبي الياباني

يتجه قائد برشلونة الإسباني اندريس انييستا للانضمام إلى فيسل كوبي الياباني بعد انتهاء الموسم، وذلك بحسب ما كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الثلاثاء.

ومنذ اعلانه بأنه يخوض موسمه الأخير مع برشلونة وأنه سينتقل إلى وجهة "خارج اوروبا"، توقعت وسائل الاعلام بأن ينضم انييستا الذي يحتفل الجمعة بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، الى قافلة النجوم المنتقلين الى الدوري الصيني.

لكن "كادينا سير" كشفت الثلاثاء بأن بطل مونديال 2010 سينضم إلى لاعب آخر متوج بكأس العالم بشخص الألماني لوكاس بودولسكي، من أجل الدفاع عن الوان فيسل كوبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

وأكد الصحافي مانو كارينيو أن الاتفاق بين الطرفين قد حسم "كليا" على هامش مباراة الأحد في الدوري بين برشلونة وغريمه ريال مدريد بحضور هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن" المالكة لفيسل كوبي والراعية الرئيسية للنادي الكاتالوني.

وتزامن ما كشفت عنه "كادينا سير" مع البيان الصادر عن نادي شونغكينغ ليفان الصيني الذي نفى أنه بصدد اجراء صفقة ضخمة لضم النجم الإسباني إلى صفوفه، مؤكدا أنه لن يخرق ضوابط الانفاق التي فرضتها السلطات الصينية على الأندية بعد سلسلة من الصفقات الخيالية.

وأشار النادي الصيني الى أنه لا يستبعد تعاونا مستقبليا مع انييستا لكن "ليس كلاعب".

وأعلن انييستا في اواخر ابريل الماضي أنه يخوض موسمه الأخير مع برشلونة، الفريق الذي بدأ مشواره معه عام 2001 مع فرق الصغار في طريق لاحراز جميع الألقاب الممكنة وعددها 32، أبرزها 4 في دوري أبطال أوروبا (2006 و2009 و2011 و2015) و9 في الدوري الإسباني "آخرها في الموسم الحالي".