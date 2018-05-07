ما مصير رونالدو من نهائي دوري الأبطال؟

أظهرت الفحوصات التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة أمس الأحد.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، سيغيب الدون عن مباراتي إشبيلية وسيلتا فيغو، قبل أن يكون جاهزا لمواجهة فياريال ثم نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، يوم 26 مايو في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتعرض رونالدو لالتواء في الكاحل أمام برشلونة، ليقرر المدرب زين الدين زيدان خوض الشوط الثاني منذ بدايته بدونه.

يذكر أن مواجهة الكلاسيكو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وأحرز رونالدو الهدف الأول لفريقه.