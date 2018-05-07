الصربي ميلوراد مازيتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاثنين، عن هوية حكم نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر في الـ 26 من الشهر الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف، بين ريال مدريد وليفربول.

ووقع الاختيار على الحكم الصربي ميلوراد مازيتش (45 عاما)، ويساعده مواطناه ميلوفان ريستيتش وداليبور ديوردييفيتش.

وتقلَّد مازيتش الشارة الدولية العام 2009، وسبق له أن أدار نهائي كأس القارات التي استضافتها روسيا الصيف الماضي وجمعت ألمانيا وتشيلي، بالإضافة لنهائي كأس السوبر الأوروبي العام 2016 بين ريال مدريد وإشبيلية.

وكان مازيتش ضمن الحكام الذين أداروا مباريات في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وأمم أوروبا 2016 بفرنسا، كما تم اختياره ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات مونديال روسيا الشهر المقبل.

وأدار الحكم الصربي هذا الموسم، 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراتين في الدوري الأوروبي التي تقام مباراتها النهائية في الـ 16 من الشهر الجاري، ويلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني ومرسيليا الفرنسي في مدينة ليون الفرنسية بقيادة الحكم الهولندي بيورن كويبرز (45 عاما) وبمساعدة مواطنيه ساندر فان رويكل وايروين زينسترا.

أما نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، والذي سيجمع فولفسبورغ الألماني وليون الفرنسي في العاصمة الأوكرانية كييف في الـ 24 من مايو الجاري، فسيكون بقيادة الحكم التشيكية يانا آدامكوفا (40 عاما)، وتساعدها الإنجليزية سيان ماسي والكرواتية سانيا روداك كارسيتش.