ريبيري باق مع بايرن ميونيخ لسنة إضافية

جدد الفرنسي فرانك ريبيري عقده لمدة سنة مع فريقه بايرن ميونيخ، تمتد حتى يونيو 2019.

فبعد 11 سنة قضاها مع النادي البافاري، ووصوله لسن الـ 35، لم يرد وسط الميدان الهجومي وضح حد لتاريخه مع بايرن ميونيخ الالماني، حيث وقع اليوم عقدا بتجديد لسنة إضافية.

وقد أثبت لاعب مارسيليا السابق، الذي سجل 5 أهداف في 19 مباراة لعبها في البوندلسيجا موسم 2017/ 2018، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال اوروبا أما ريال مدريد، أنه ما زال يملك الكثير في جعبته لمنحه لفريقه الحالي بايرن ميونيخ.

وقال ريبيري عقب التجديد: "أنا فخور جدا بأن أظل في هذا النادي الكبير لمدة عام إضافي"، مضيفاً لقد أصبح نادي بايرن ميونيخ بيتي، وانا جد فخور بارتداء قميص البايرن الموسم المقبل.