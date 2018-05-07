هدف صلاح في روما الأفضل في نصف نهائي أبطال أوروبا

حصل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ، على لقب صاحب الهدف الأجمل في نصف نهائى دوري أبطال أوروبا.

وتواجد النجم المصري ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب صاحب أجمل أهداف الدور نصف النهائي بمسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث تم اختيار هدفه الأول في شباك روما الإيطالي بالمباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع قبل الماضى بملعب "آنفيلد" فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذى انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 5 – 2.

وتفوق محمد صلاح على ثنائي ريال مدريد الإسبانى مارسيلو وماركو أسينسيو، ونانيجولان لاعب روما الإيطالي، وجوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني، بعدما حصل على 47% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا".