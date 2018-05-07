برشلونة بعشرة لاعبين يتعادل مع الريال

أخفق ريال مدريد في استغلال النقص العددي الذي عانى منه مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة، وعجز عن إفساد احتفالاته بالفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما اكتفى بالتعادل معه 2 / 2 اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

ارتفع رصيد برشلونة إلى 87 نقطة في الصدارة، وظل محتفظا بسجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم، متفوقا بفارق 15 نقطة على الريال، الذي ظل في المركز الثالث.

بادر المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة العاشرة، فيما أدرك رونالدو التعادل سريعا للريال في الدقيقة 15، قبل أن يتم استبداله قبل انطلاق الشوط الثاني بسبب الإصابة

وبهذا الهدف أصبح رونالدو يملك 18 هدفًا في مباريات الفريقين، ليعادل رقم الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، لاعب ريال مدريد الاكثر تسجيلًا للأهداف في الكلاسيكو.

كما وقع كريستيانو رونالدو على الهدف رقم 400 لريال مدريد فى شباك برشلونة بتاريخ مباريات الكلاسيكو بمختلف البطولات.

اضطر برشلونة للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، إثر تدخل قوي مع مارسيللو ظهير أيسر الريال بدون كرة.

رغم النقص العددي، أعاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التقدم للفريق الكتالوني مجددا، بعدما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 52، لينهي صيامه التهديفي في مرمى الريال على ملعب (كامب نو) بمباريات الدوري، الذي استمر أكثر من خمسة أعوام ونصف العام.

أحكم ميسي، الذي لم يسجل في مرمى الريال بمعقل الفريق الكتالوني ببطولة الدوري منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر عام 2012، قبضته على صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 33 هدفا هذا الموسم، كما عزز رقمه القياسي بوصفه اللاعب الاكثر هزا للشباك من لاعبي الفريقين في مباريات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا.

أعاد النجم الويلزي جاريث بيل التعادل للريال في الدقيقة 72، ليواصل هز الشباك في البطولة للمباراة الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة الظهور الأخير للنجم المخضرم أندرياس إنييستا في لقاءات الكلاسيكو، بعدما قرر إنهاء مسيرته الحافلة مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي من أجل اللعب في الدوري الصيني.