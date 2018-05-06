سواريز يعترف بانضمام غريزمان إلى برشلونة

زلّ لسان لويس سواريز هداف برشلونة ومنتخب أوروغواي في مقابلة إذاعية واعترف صراحة بأن الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتليتكو مدريد سيكون في برشلونة الموسم المقبل، وزاد الشكوك حول إمكانية استمراره مع النادي الكاتالوني بعد حضور الأخير.

ونفى برشلونة مراراً وتكراراً تفاوضه مع أنطوان غريزمان فضلاً عن التعاقد معه خلافاً للتقارير الصحفية التي أكدت دفع إدارة جوزيه ماريا بارتوميو 100 مليون يورو لكسر عقد المهاجم الفرنسي، فيما هددت إدارة أتليتكو مدريد باللجوء إلى "فيفا" لمعاقبة برشلونة نتيجة التفاوض مع لاعب بشكل مباشر رغم ارتباطه بعقد مع ناديه.

وقال سواريز صباح الجمعة في مقابلة إذاعية مع محطة " راديو رينكون" الأوروغويانية: من الجيد أن برشلونة أحضر غريزمان، فهو نادِ يريد الحصول على النجوم مثلما فعل مع عثمان ديمبلي وفيليبي كوتينيو، وأنطوان لاعب عالمي يقدم مستويات باهرة منذ سنوات.

وواصل المهاجم الشهير بـ"العضاض": غريزمان جاء إلى برشلونة بحثاً عن الألقاب التي سيحققها عندما يرتدي قميصه، وهذا حلم كل لاعب.

وبدا أن سواريز يشعر بالقلق من إمكانية فقد خانته الأساسية لمصلحة اللاعب الفرنسي، وأردف: غريزمان لم يأت إلى برشلونة ليخطف الخانة من لاعب أو آخر، هو جاء إلى النادي ليصنع التاريخ مع أفضل نادِ في العالم، الأمر بهذه السهولة.

واتفقت الصحف الإسبانية على أن حضور غريزمان يعني تقليص دور سواريز داخل الملعب، وربما ينتقل الأخير إلى مقاعد البدلاء. وسيكمل المهاجم الأوروغوياني عامه الثاني والثلاثين في يناير المقبل، بينما يبلغ نجم أتليتكو مدريد 27 عاماً.