"ماركا": نيمار يريد اللعب مع رونالدو

وفقا لآخر أخبار الصحافة المدريدية، فإن لاعب باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار يريد اللعب مع ريال مدريد برفقة كريستيانو رونالدو.

فمنذ حلوله بباريس والشائعات لم تتوقف عن ملاحقة البرازيلي نيمار، واليوم أكدت صحيفة "ماركا" الاسبانية على صفحتها الأولى أن حامل الرقم 10 في سان جيرمان سيغادر نادي العاصمة باريس للانضمام لريال مدريد وكريستيانو رونالدو.

وأكدت "ماركا" أن "نيمار يريد اللعب مع رونالدو"، مضيفة أن البرازيلي وضع نصب عينيه كهدف مغادرة باريس للالتحاق بريال مدريد، ومعترفة بأن العملية تبدو معقدة، لأن ريال مدريد، الذي يتمتع بعلاقات ممتازة مع باريس سان جيرمان، لا يرغب بأي حال في تعكير صفو هذه العلاقة مع النادي الباريسي، ما يتعين على نيمار نفسه الحصول على إذن بالمغادرة.

النقطة الأخرى التي أثارتها "ماركا" هي موافقة كريستيانو رونالدو، حيث أشارت إلى النجم أن البرتغالي لا يعارض في انضمام نيمار إلى الريال، على الرغم من تمتماته السابقة، والتي كانت تعبر عن خوفه من أن يصبح ظلا لنيمار، خاصة مع بلوغه الـ 33، وأن البرتغالي سيستقبله بذراعين مفتوحتين كونه يعلم أن الريال وهو بحد ذاته سيصبحان قويين أكثر بوجوده.

وتعترف اليومية المدريدية بصعوبة جلب نيمار كونه لم يمر على التحاقه بباريس أكثر من عام واحد فقط.