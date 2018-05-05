خطأ فادح لـ "يويفا": ليفربول الفائز بدوري الأبطال

ارتكب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطأ فادحاً بنشره صورة تظهر الفائز في نهائي دوري الأبطال، المزمع اجراؤه 26 الجاري.

إنه خطأ يحتمل كل التأويلات،،، فإن كان اولمبيك مرسيليا تأهل لمواجهة اتلتيكو مدريد في كأس الاتحاد الاوروبي، فإن ريال مدريد سيتحدى نادي ليفربول الانجليزي في دوري الابطال، لكن بالنسبة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم، فإن الفائز بـ "ذات الأذنين" من المرجح أن يكون فريق محمد صلاح، حيث نشرت الهيئة الاوروبية عن طريق الخطأ صورة تحدد نادي ليفربول فائزا بنسخة 2017-2018 من دوري أبطال أوروبا.

خطأ من الواضح أنه لن يمر مرور الكرام، ولكن لابد من الانتظار حتى 26 مايو لمعرفة الفائز الحقيقي في العاصمة الاوكرانية كييف، حيث يسعى زين الدين زيدان مدرب الريال للحصول على دوري الابطال للمرة الثالثة على التوالي، ما يجعله اول مدرب في التاريخ يحقق هذا الرقم. أما في الجانب الاخر فإن يورجن كلوب سيخوض النهائي الثاني في تاريخه بهذه المسابقة بعد خسارته للنهائي الاول منذ 5 سنوات من بايرن ميونيخ عندما كان يدرب بروسيا دوتموند.

فبعد عشرين يوما سيتحدى الريال ليفربول في نهائي ثان بعد النهائي الاول العام 1981، الذي فاز به الانجليزي منذ 37 سنة، لنعرف ما إذا كان خطأ "اليويفا" مقصودا أم لا.