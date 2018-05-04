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المباراة الافتتاحية تجمع منتخبنا مع البحرين

نتائج قرعة كأس آسيا الإمارات 2019

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:
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أسفرت قرعة كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019 عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى
الإمارات
تايلند
الهند
البحرين
المجموعة الثانية
أستراليا
سوريا
فلسطين
الأردن
المجموعة الثالثة
كوريا الجنوبية
الصين
قيرغيستان
الفيليبين
المجموعة الرابعة
ايران
العراق
فيتنام
اليمن
المجموعة الخامسة
السعودية
قطر
لبنان
كوريا الشمالية
المجموعة السادسة
اليابان
أوزباكستان
عمان
تركمنستان

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