نتائج قرعة كأس آسيا الإمارات 2019

أسفرت قرعة كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019 عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى
الإمارات
تايلند
الهند
البحرين
المجموعة الثانية
أستراليا
سوريا
فلسطين
الأردن
المجموعة الثالثة
كوريا الجنوبية
الصين
قيرغيستان
الفيليبين
المجموعة الرابعة
ايران
العراق
فيتنام
اليمن
المجموعة الخامسة
السعودية
قطر
لبنان
كوريا الشمالية
المجموعة السادسة
اليابان
أوزباكستان
عمان
تركمنستان
تعرفوا على أحدت تقنيات علاج وتجميل الأسنان اليوم في "نصيحة لايف"
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج