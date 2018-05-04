نتائج قرعة كأس آسيا الإمارات 2019

كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قد يخوض لقاء الكلاسيكو ضد غريمه برشلونة، يوم الأحد المقبل، ضمن الليغا، بتشكيلة تضم عدداً كبيراً من البدلاء