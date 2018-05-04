ماذا قال راموس عن محمد صلاح؟



اعتبر مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، أن النجم المصري محمد صلاح، واحد من بين 11 لاعبا في ليفربول، وذلك قبل أيام قليلة من النهائي الذي سيجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا بأوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي راموس قائد ريال مدريد وجها لوجه مع صاحب 43 هدفا بعد حوالي 3 أسابيع.

ونقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن راموس قوله: "لقد رأينا ما قام به صلاح هذا الموسم، لكنه سيكون واحدا من بين 11 لاعبا نواجههم ضد ليفربول".

وتابع: "خلال مسيرتي، واجهت أفضل اللاعبين في العالم، العديد منهم يعتبرون من بين أفضل اللاعبين على الإطلاق".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي، لا يوجد شيء اسمه خوف. هناك احترام نعم، ولكن لا مكان للخوف عندي أبدا".

ويسعى زملاء راموس للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.