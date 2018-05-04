كاريوس: صلاح وفيرمينو وماني يمكنهم الفوز على الريال

يعتقد الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أن الثلاثي الهجومي المتألق بالفريق يمكنهم أن يقودوا الفريق للانتصار على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك كاريوس في المباراة التي خسرها فريقه 2-4 أمام روما الإيطالي، أول من أمس، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل ليفربول للمباراة النهائية مستفيداً من فوزه ذهاباً 5-2 وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-6.

وقال كاريوس بعد أن حوّل تركيزه إلى المباراة النهائية التي ستقام في كييف يوم 26 مايو: «نستحق التأهل. لم يكن التأهل للمباراة النهائية في خطر».

وأضاف: «لقد نمت التشكيلة بشكل كبير خلال الموسم. نحن أقوياء في الدفاع ولدينا أفضل ثلاثي هجومي في العالم حالياً، والمتمثل في محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني». وبالفعل يتم وصف ليفربول على أنه الطرف الأضعف في مواجهة ريال مدريد، الذي يتطلع لحصد لقبه الثالث على التوالي.

لكن الريال، الفائز بالبطولة 12 مرة سابقة وصاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب، تخطى بصعوبة بايرن ميونيخ، ويعتقد كاريوس أن ليفربول يمكنه انتزاع اللقب القاري السادس والأول منذ 2005.

وقال كاريوس: «إنه شعور مذهل أن نكون في المباراة النهائية وأن نتحدى حامل اللقب. سنجعل الحياة صعبة على الريال. الترقب للمباراة النهائية ضخم».

وتابع: «حان الوقت لليفربول ليفوز باللقب مجدداً. نريد أن نهدي هذا لجماهيرنا هذا الموسم».

ومن جانبه قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، الذي تأهل للنهائي الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 2007: «لم يكن الطريق سهلاً، لكن المواجهة شهدت جهوداً هائلة.. بشكل عام تعاملنا مع الموقف جيداً باستثناء آخر 10 دقائق. كنا بحاجة إلى التصدي لهم بشكل أكثر قوة، لكنني سعيد بالصعود إلى النهائي».