مارسيليا يحبط مغامرة سالزبورغ بالدوري الأوروبي

تأهل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي للمباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته 1 / 2 أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية اليوم الخميس، ليفوز 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

اضطر الفريقان للعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، بعدما انتهى الوقت الأصلي لمباراة العودة بفوز الفريق النمساوي 2 / صفر، وهي نفس النتيجة التي فاز بها مارسيليا في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعبه يوم الخميس الماضي.

بادر أمادو حايدرا بالتسجيل لسالزبورج في الدقيقة 53، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز بونا سار لاعب مارسيليا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

في الوقت الإضافي، وبينما كان الجميع يتأهب للاحتكام لركلات الترجيح في ظل استمرار النتيجة بتقدم سالزبورج بهدفين نظيفين، أحرز رولاندو هدف التأهل لمارسيليا في الدقيقة 116، قبل أن تتضاعف معاناة سالزبورغ الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حايدرا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 119.

ضرب مارسيليا، الذي يتطلع لكي يكون أول فريق فرنسي يفوز بالبطولة، موعدا في المباراة النهائية التي ستقام في 16 أيار/مايو الحالي بمدينة ليون الفرنسية، مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي اجتاز عقبة أرسنال الانجليزي في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى في وقت سابق اليوم.