مورينو يكشف سر تدريب محمد صلاح بنسبة 20% فقط

امتدح ظهير ليفربول، الإسباني ألبرتو مورينو، زميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح، مشيراً إلى أنه يتدرب بنسبة 20% خوفاً من التعرض لإصابة.

وجاءت تصريحات مورينو لإذاعتي أوندا سيرو وراديو ماركا الإسبانيتين، عقب تأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال لمواجهة ريال مدريد على حساب روما بفوزه بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 7-6، علماً بأنه خسر مباراة الإياب أمس الأربعاء، على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية 4-2 وكان قد فاز ذهاباً 5-2.

وعن صلاح، الذي يستعد لخوض مونديال روسيا الصيف المقبل مع منتخب مصر فيما تعد المشاركة الأولى لـ"الفراعنة" في كأس العالم بعد غياب 28 عاماً، قال مورينو (25 عاماً): "هو شخص رائع، وهذا عامه، أعتقد أنه يتدرب بنسبة 20% خوفاً من تعرضه لإصابة، الآن يقترب شهر رمضان وسأكل وأشرب بالنيابة عنه، فهذا ما أستطيع أن أفعله".

وبسؤاله عن لاعب في ريال مدريد يتمنى ألا يخوض النهائي في كييف في 26 من الشهر الجاري رد مورينو قائلاً: "إذا كان في استطاعتي أن أحرم ريال مدريد من لاعب فمن المؤكد أنه سيكون كريستيانو رونالدو".

وعما إذا كان سيلعب أساسياً في كييف قال: "ابتعدت عن التشكيلة الأساسية للإصابة، المدرب يورغن كلوب هو من سيتخذ القرار".

وحول إمكانية فوز ليفربول قال: "لدينا فريق كبير وسنكافح من أجل اللقب".