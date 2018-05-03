ليفربول ينهي مغامرة روما ويواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب استغلاله لمساندة الحظ له ليحبط انتفاضة روما الذي فاز 4-2 على الاستاد الاولمبي اليوم الاربعاء. وبلغ ليفربول النهائي بفضل فوزه 7-6 في مجموع المباراتين.

وانتزع ليفربول، الذي سيواجه ريال مدريد في النهائي في 26 مايو الجاري، التقدم مرتين لكنه اضطر للتماسك في الشوط الثاني بعد ان صنع روما سلسلة من الفرص الجيدة قبل ان تتسبب ثنائية رادا ناينجولان قبل النهاية في انتزاع الفريق الايطالي للفوز.

وشكل ساديو ماني لاعب ليفربول أبرز عناصر التهديد الهجومي لدى ليفربول ومنح فريقه التقدم عقب تسع دقائق لكن هدفا غريبا سجله جيمس ميلنر بالخطأ في مرماه عادل الكفة لروما.

ووضعت ضربة رأس من جورجينيو فينالدم ليفربول في المقدمة ثانية لكن روما، الذي حول تأخره بثلاثة اهداف ليفوز على برشلونة في دور الثمانية للبطولة، حصل على دفعة معنوية كبيرة من جديد عندما سدد ايدن دجيكو في مرمى لوريس كاريوس في بداية الشوط الثاني.

وسدد ناينجولان من مسافة بعيدة ليجعل النتيجة 3-2 في الدقيقة 86 وسدد ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لكن الامر بدا متأخرا للغاية بالنسبة للفريق الايطالي الذي خسر لقاء الذهاب 5-2 على ملعب ليفربول.