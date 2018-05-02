وكيل محمد صلاح: تلقيت اتصالات من فرق كبرى من أجل ضمه

قال رامي عباس وكيل نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، محمد صلاح في حديث لمحطة سي إن إن "إن أي شخص يتمنى أن يرتبط بلاعب يقدم هذا المستوى من الأداء، مؤكداً أن النجم المصري يمتلك الكاريزما التي تجعله محبوباً، وهو متواضع جداً ويمكن التواصل معه بسهولة، وهذا الأمر ملحوظ جداً في سوق حقوق نشر الصور ولدى هذه المؤسسات، لأنهم يعلمون أنه ليس متسلطا، فهو بسيط وعملي، وعلى مستوى كرة القدم فهو مخيف جداً للمنافسين.

وحول مستقبل صلاح مع ليفربول أكد عباس أن الفرعون سعيد جداً مع فريقه وتركيزه منصب على تحقيق البطولات مع الريدز بنسبة 100%، مضيفاً سبباً آخر لسعادة صلاح وهو شعوره بأنه يقدم أفضل مستوياته مع الفريق.

وأكد رامي عباس أنه تلقى اتصالات من عدة أندية كبرى ترغب بالتعاقد مع صلاح لانه أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، مؤكداً أنه أثمن لاعب في السوق حالياً.