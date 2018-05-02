الصحافة الألمانية: 6 أعين ويد .. كيف لم ير الحكام هذه؟

هاجمت الصحافة الألمانية التحكيم في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للفريق البافاري إثر لمس الكرة ليد مارسيلو داخل المنطقة.

وكتبت صحيفة بيلد أسفل صورة تظهر مارسيلو وهو يتفادى بيده كرة جوشوا كيميتش "ست أعين ويد، كيف لم ير الحكام هذه؟".

ولكن الصحيفة لم تلق بمسؤولية خروج بايرن على عدم احتساب ركلة الجزاء، ولكن على الأخطاء الفردية التي سمحت للريال بتسجيل هدفين وعدم فاعلية هجوم الفريق البافاري.

وقالت الصحيفة إن "رافينيا أخفق في الذهاب، وفي العودة زفين أولريتش، أولريتش تحديداً الذي قدم موسماً رائعاً، ارتكب خطأ قاتلاً".

وأشارت إلى أنه رغم أن "ليفاندوفسكي ومولر وريبري من طراز غير قابل للجدل، ولكنهم لم يسجلوا مرة أخرى أمام ريال مدريد" وأشارت صحيفة كيكر من جانبها إلى خروج بايرن في آخر ثلاثة مواسم من دوري الأبطال بسبب تفاصيل، فالعام الماضي ارتكب أرتورو فيدال ركلة جزاء، وفي العودة قبل عامين أضاع مولر ركلة جزاء أمام أتلتيكو مدريد كانت لتغير مسار نصف النهائي.

وأبرزت أن هذه المرة تسببت أخطاء رافينيا في الذهاب وتوليسو وأولريتش في الإياب في تسجيل ريال مدريد، فضلاً عن عدم فاعلية الهجوم.

وأشارت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ إلى أن بايرن ميونخ لم يستطع مجدداً الاستفادة من تفوقه في الملعب، مشيرة إلى تصريح مولر الذي قال فيه إنه "لا يجب إلقاء اللوم على أولريتش، كان بوسعنا تعويض خطأه".