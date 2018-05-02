ريال مدريد يعبر بايرن ميونخ إلى نهائي دوري الأبطال

تأهل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي عبر التعادل مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني 2 /2 "الثلاثاء" في إياب المربع الذهبي للبطولة.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب اليانز أرينا بفوز الريال 2 /1 ليتفوق النادي الإسباني 4 /3 في مجموع المباراتين.

وتقدم جوشوا كيميتش بهدف لبايرن في الدقيقة الثالثة، ولكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11.

وعاد بنزيما وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، ثم سجل الكولومبي خاميس رودريغيز المعار من ريال مدريد للنادي البافاري، هدف التعادل في الدقيقة 63.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي "الأربعاء"، علما بأن ليفربول حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 5 /2.