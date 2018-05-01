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تشكيلتا الريال والبايرن في مواجهة اليوم

المصدر:
  • Onze Mondial
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يخوض ريال مدريد وبايرن ميونيخ جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، التي تنطلق بعد أقل من ساعة بالتشكيلتين التاليتين:

ريال مدريد يبدأ المباراة بالتشكيلة التالية:

1- الكوستاريكي كيلور نافاس
4- سيرخيو راموس
5-  رافائيل فاران
7- كريستيانو رونالدو
8- توني كروس
9- كريم بن زيمة
10- لوكا مودريتش
12- مارسيلو
17- لوكاس فاسكيز
20- أسينسيو
23- ماتيو كوفاتشيتش.

أما بايرن ميونيخ، فيدخلها بالتشكيلة التالية:
26- زفن أولريخ
4- نيكلاس زوله
5- ماتس هوملز
6- تياغو ألكانتارا
7- فرانك ريبيري
9- روبرت ليفاندوفسكي
11- خاميس رودريغيز
24- كورينتين توليسو
25- توماس مولر
27- دافيد آلابا
32- جوشوا كيمينش.

 

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