تشكيلتا الريال والبايرن في مواجهة اليوم

يخوض ريال مدريد وبايرن ميونيخ جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، التي تنطلق بعد أقل من ساعة بالتشكيلتين التاليتين:
ريال مدريد يبدأ المباراة بالتشكيلة التالية:
1- الكوستاريكي كيلور نافاس
4- سيرخيو راموس
5- رافائيل فاران
7- كريستيانو رونالدو
8- توني كروس
9- كريم بن زيمة
10- لوكا مودريتش
12- مارسيلو
17- لوكاس فاسكيز
20- أسينسيو
23- ماتيو كوفاتشيتش.
أما بايرن ميونيخ، فيدخلها بالتشكيلة التالية:
26- زفن أولريخ
4- نيكلاس زوله
5- ماتس هوملز
6- تياغو ألكانتارا
7- فرانك ريبيري
9- روبرت ليفاندوفسكي
11- خاميس رودريغيز
24- كورينتين توليسو
25- توماس مولر
27- دافيد آلابا
32- جوشوا كيمينش.