صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في استفتاء رابطة الكتّاب في إنجلترا

اختير المصري محمد صلاح هداف ليفربول كأفضل لاعب في استفتاء رابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا ليهيمن على الجوائز الفردية بعد موسم رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز صلاح في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا بعدما سجل 43 هدفا في كل المسابقات.

وأصبح صلاح (25 عاما) أول لاعب أفريقي ينال هذه الجائزة منذ انطلاقها في 1948.

وتفوق صلاح بفارق ضئيل يقل عن 20 صوتا على كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في استفتاء بمشاركة 400 شخص. وجاء هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ثالثا.

وقال باتريك باركلي رئيس رابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا "ما أقوى السباق بين اللاعبين اللذين نجحا خلال فترة قصيرة في الوصول إلى المستوى العالمي. لكن محمد صلاح يستحق الجائزة.

"كما أنه أول أفريقي ينال هذه الجائزة ونحن نهنئه على هذا الموسم المذهل".

وقاد صلاح فريقه ليفربول، صاحب المركز الثالث في الدوري، إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عشر سنوات.

وسيلعب ليفربول مع روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال في العاصمة الإيطالية غدا الأربعاء بعدما فاز 5-2 ذهابا في ملعب أنفيلد حيث سجل صلاح هدفين وصنع هدفين إضافيين.

ويحمل صلاح آمال مصر في كأس العالم عندما تتنافس في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الأرض والسعودية وأوروجواي.

وحصل لاعبون آخرون على أصوات من أعضاء رابطة الكتّاب وهم سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) وكريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبير) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) ونيك بوب (بيرنلي) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي) ويان فرتونن (توتنهام هوتسبير).

وذهبت جائزة رابطة الكتّاب لأفضل لاعبة هذا العام إلى فران كيربي لاعبة تشيلسي ومنتخب إنجلترا والتي فازت أيضا بجائزة رابطة اللاعبات المحترفات في إنجلترا خلال الشهر الماضي.